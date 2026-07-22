Karabağlar Belediyesi, komşuluk ilişkilerini kuvvetlendirmek ve her yaştan vatandaşı ortak etkinliklerde bir araya getirmek için gerçekleştirdiği "Aile Köyü 7'den 70'e Birlikte" etkinliklerine yaz boyunca devam edecek. Belediye, mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedefleyen organizasyon çerçevesinde bu kez Selvili ve Yunus Emre mahallelerinin sakinlerini aynı etkinlikte bir araya getirecek.

Bu kez adres Abidin Dino Parkı!

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, 24 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Abidin Dino Parkı'nda düzenlenecek. Ailelerin çocuklarıyla birlikte katılım sağlayabileceği programda, farklı yaş gruplarına hitap eden çeşitli sosyal ve eğlenceli aktivitelerin yer alması hedefleniyor.

Yaz dönemi süresince farklı mahallelerde gerçekleştirilecek etkinliklerle vatandaşların buluşması, komşuluk bağlarının artması ve mahalle yaşamının daha aktif hale getirilmesi amaçlanıyor.

Her yaştan vatandaşa katılım daveti!

Karabağlar Belediyesi, etkinliğin sadece çocuklara değil, 7'den 70'e tüm mahalle sakinlerine yönelik hazırlandığını ifade ederek ilçe halkını programa çağırdı. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda, mahalle kültürünü yaşatmayı hedefleyen organizasyona tüm komşuların katılımının beklendiği belirtildi.