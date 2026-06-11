Karabağlar Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde çocukları çevre bilinciyle bir araya getirdi. 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde geri dönüşümden karbon ayak izi çalışmalarına kadar birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Çevre için düşüncelerini paylaştılar!

100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklara söz hakkı tanınarak çevre konusunda düşüncelerini paylaşmalarına imkan sunuldu. Belediyenin yapmış olduğu paylaşımda, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için mikrofonun çocuklara uzatıldığı belirtildi.

Geri dönüşüm ve bilim atölyeleri!

Program çerçevesinde geri dönüşüm atölyeleri, mikroskop deneyleri, karbon ayak izi çalışmaları ve takas şenliği gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Geri dönüşüm temalı etkinlikler yoğun ilgi görürken, çocukların çevre konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

“Temiz bir gelecek”

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların temiz bir çevrede büyümesi ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için çevre çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.