Van İzmir uçak bileti arayanlar için güzel haber, iki şehir arasında direkt uçuşlar bulunuyor. Seferler Van Ferit Melen Havalimanı ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında gerçekleşiyor. Aktarmasız yolculuk yaklaşık iki saat sürüyor. İstanbul ya da Ankara aktarmalı seçenekler de mevcut ama doğrudan uçuş varken çoğu yolcu bu zahmete girmiyor.

Van İzmir uçak bileti hangi firmalardan alınabiliyor?

Bu hatta dört büyük havayolu hizmet veriyor. Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress, Van-İzmir arasında sefer düzenleyen firmalar. En sık uçuşu ise AJet gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1400 kilometrelik hava mesafesini kat eden uçaklar, sezona göre haftanın farklı günlerinde kalkış yapıyor. Yoğun dönemlerde sefer sayıları artıyor, kış aylarında ise tarife biraz seyrekleşebiliyor.

Van İzmir uçak bileti fiyatları neye göre değişiyor?

Fiyat konusunda tek bir rakam vermek yanıltıcı olur, çünkü bilet ücretleri tarihe, firmaya ve doluluk oranına göre ciddi şekilde dalgalanıyor. Erken alınan biletler her zaman daha hesaplı. Karşılaştırma sitelerindeki verilere göre hafta ortası uçuşlar, özellikle salı ve çarşamba günleri genellikle daha uygun fiyatlı. Pazar günleri ise talep yoğunluğu nedeniyle fiyatlar tırmanıyor. Bayram ve yaz tatili dönemlerinde biletlerin haftalar öncesinden tükenebildiğini de hatırlatmak lazım.

Van İzmir uçak yolculuğu sonrası şehir merkezine nasıl gidilir?

Adnan Menderes Havalimanı, İzmir merkeze yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta. En pratik yol İZBAN. Havalimanı istasyonundan binen yolcular yarım saat civarında Alsancak'a ulaşabiliyor. Havaş servisleri ve taksi de diğer seçenekler arasında. Van tarafında ise Ferit Melen Havalimanı kent merkezine oldukça yakın, ulaşım birkaç dakikalık mesele. Kısacası bileti doğru zamanda alan bir yolcu, sabah Van Gölü kıyısında kahvaltı edip öğleden sonra Kordon'da çayını yudumlayabiliyor.