Son Mühür/ Emine Kulak- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay’ı iptal eden "mutlak butlan" kararı sonrası CHP’de başlayan yönetim krizi, yerel teşkilatlarda gövde gösterilerine dönüşüyor. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel safında siyasi mücadelesini sürdüren ve yeni süreci tanımayan isimlerin başında gelen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İzmir’de dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Başarır ve Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki genel merkez tarafından görevden alınan ancak karar tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle makamını terk etmeyip, yeni bir binaya taşınarak, alternatif il binası haline gelen CHP seçilmiş İzmir İl Başkanlığı binasında Çağatay Güç’ü ziyaret etti.

Binada bazı ilçe başkanları ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen hazır bulundu. Sarıgül ve Başarır gün içinde İzmir'de ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.