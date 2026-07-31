MTV ödemesini yetiştiremeyen sürücülerin aklında ise iki soru var: Çevirmede polis ceza keser mi, araç otoparka çekilir mi? Yanıt, iki farklı kanunun sınırlarında saklı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ödemelerin son güne bırakılmaması yönünde uyarıda bulundu. Gecikme halinde devreye giren süreç ise kademeli işliyor.

Polis doğrudan ceza yazamıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 197 sayılı kanun kapsamında araç sahipliğinden doğan bir kamu borcu. Trafik cezaları ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki kural ihlallerine uygulanıyor.

İki alan birbirinden ayrı. Denetim sırasında ekranda vadesi geçmiş bir borç görünse bile, trafik polisi yalnızca bu nedenle idari para cezası düzenleyemiyor.

Verginin tahsili, ceza kesilmesi ve takibi vergi dairesinin yetkisinde. Polisin ve jandarmanın görev alanı trafik güvenliğiyle sınırlı kalıyor.

MTV borcu araç bağlanmasına yol açar mı?

Yalnızca vergi borcu bulunması, aracın o an çekilip yediemin otoparkına götürülmesi için yeterli olmuyor. Ancak süreç uzadığında tablo değişiyor.

Ödeme yapılmadığında vergi dairesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatıyor. Tahsilat gerçekleşmezse ruhsata haciz işleniyor ve ardından yakalama kararı çıkarılabiliyor. Plaka Tanıma Sistemi ya da yol kontrolünde bu kayıt görünürse araç bağlanıyor.

İkinci yol ise muayene üzerinden ilerliyor. Vergi borcu bulunan araçlar TÜVTÜRK muayenesine giremiyor; muayenesi geçmiş araçla trafiğe çıkan sürücü, vergi borcundan değil muayenesiz araç kullanmaktan ceza alıyor. Bu durumun sürmesi halinde araç trafikten men edilebiliyor.

Borç büyüdükçe devreye giren yaptırımlar

Süreç gecikme zammıyla başlıyor. Her ay için yasal oranda faiz borca ekleniyor.

Ardından işlem engelleri geliyor. Muayene, satış ve devir işlemleri kilitleniyor. Sonraki adımda banka hesapları ve mevduatlar için e-haciz uygulanabiliyor.

Son aşamada araç üzerine haciz şerhi ve yakalama kararı işleniyor. Borç durumunu öğrenmek isteyen sürücüler ise sorgulamayı e-Devlet veya bağlı bulundukları vergi dairesi üzerinden yapabiliyor.