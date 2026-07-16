Karabağlar Belediyesi, gündeme gelmesi muhtemel acil durumlara daha etkin müdahale gerçekleştirebilmek için arama ve kurtarma ekibi KAR-KUT'un eğitim çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile HAKTİM Hayvan Arama Kurtarma Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen özel eğitim programına katılım gösterdi.

"Suda ve Kıyıda Hayvan Kurtarma, Suda Müdahale ve Boğulma Olaylarına Müdahale" başlığıyla gerçekleştirilen eğitimlerde ekip üyeleri hem teorik hem de uygulamalı derslerle bilgi ve becerilerini geliştirme imkanını elde etti.

Su kurtarma ve ilk müdahale yetkinlikleri!

Program çerçevesinde katılımcılara suda ve kıyıda yapılacak kurtarma operasyonları, boğulma vakalarına doğru hamle yöntemleri ile hayvan kurtarma teknikleri hakkında kapsamlı eğitim verildi. Uygulamalı çalışmalarla birlite ekip üyeleri, farklı senaryolarda görev alabilecek donanımı kazanarak saha deneyimlerini artırdı.

"Her şartta göreve hazır"

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, KAR-KUT ekibinin almış olduğu eğitimlerle afet ve acil durumlara hazırlık seviyesinin daha da artırıldığı ifade edildi. Yapılan paylaşımda, ekiplerin hem vatandaşların hem de can dostlarının güvenliği için her koşulda görev yapmaya hazır olduğu ifade edilirken, afetlere hazırlık ve eğitim çalışmalarının aralıksız devam ettireleceği belirtildi.