Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Belediyesi ile Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında, ilçedeki kadın üreticileri desteklemek ve yerel üretimi güçlendirmek için iş birliği protokolü imzalandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Kooperatif Temsilcisi Sibel Küçükyumuk tarafından imzalanan ortaklık, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyor.

Protokol doğrultusunda, kooperatifin üretim kapasitesinin artırılması, ürün yelpazesinin genişletilmesi ve e-ticaret başta olmak üzere kurumsal satış kanallarının geliştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca ulusal ve uluslararası hibe programlarına başvurularak kooperatifin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve daha fazla kadına istihdam alanı yaratılması hedefleniyor.

"Bu kentin her mahallesinde, sokağında kadın emeğini görünür kılacağız"

İmza töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye meclisinde şubat ayında kabul edilen ortaklık anlaşmasının bu protokolle resmiyete döküldüğünü belirtti. Göreve geldikleri andan itibaren kadın emeğini destekleme sözü verdiklerini söyleyen Kınay,

"Karabağlar'a geldiğimiz ilk günden bu yana bir söz verdik. Bu kentin her mahallesinde, her sokağında kadın emeğini görünür kılacağız, dedik.

Çünkü Karabağlar'ın her yerinde kadının emeği, üretimi ve alın teri var. Bu iş birliğiyle kadınlarımızın üretimini daha görünür kılacak, ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştıracak ve dayanışmayı büyütecek önemli bir adım attık." dedi.

"Kadın emeğini görünür kılmaya devam edeceğiz"

Kadınların sosyal ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için projelere devam edeceklerini belirten Kınay, üretimin ev sınırlarını geride bırakması gerektiğini dile getirerek,

"Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasını sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.

Evde başlayan üretimi e-ticaret, kurumsal işbirlikleri ve yeni satış kanallarıyla buluşturarak kadın emeğini sadece Karabağlar ‘da değil Türkiye'nin dört bir yanında görünür kılmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kooperatiften belediyeye teşekkür

Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Temsilcisi Sibel Küçükyumuk ise kurulduğu günden bu yana Karabağlar Belediyesi'nin kendilerine sunduğu katkılara değindi.

Desteklerin kooperatif için büyük önem taşıdığını söyleyen Küçükyumuk, Başkan Kınay'a teşekkür ederek, bu ortaklığın kendileri için önemini, "Bizlere can suyu oldunuz" diyerek özetledi.