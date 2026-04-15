İzmir Karabağlar'da gerçekleşen çalışamalar sonucu yasaklı madde ticareti yaptığı tespit edilen ve hakkında 10 sene hapis cezasının kararlaştırılmış olan bir şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

28 yaşındaki şüpheli takibe alındı!

Ekipler hedef halindeki bir şüpheliyi takibe alarak yasaklı madde satışı tespit edilen 28 yaşındaki U.Ç. isimli kişiyi takibe aldı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler U.Ç. isimli şahsın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Şüpheli yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi!

Arama esnasında çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerde güvenlik güçleri el koydu. Emniyetteki işlemlerin ardından 28 yaşındaki şüpheli adli mercilere sevk edilecek.