İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Gebekirse Gölü, el değmemiş doğası, zengin yaban hayatı ve kamp yapılabilecek sakin atmosferiyle doğa tutkunlarının rotasına girdi. Küçük Menderes Deltası içinde bulunan ve 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüyle korunan göl, 50'den fazla kuş türüne ve nesli tehlike altındaki canlılara ev sahipliği yapıyor. Şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıktaki bölge, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlere huzurlu bir ortam sunarken, hassas ekosistemi nedeniyle ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken önemli kurallar da bulunuyor.

Gebekirse Gölü endemik türleriyle dikkat çekiyor

İzmir'in doğal mirasları arasında gösterilen Gebekirse Gölü, Küçük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar ve denizle olan bağlantısı sayesinde hafif tuzlu bir su ekosistemine sahip. Bu özel yapı, bölgeyi çok sayıda canlı için önemli bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Elmabaş patka, pasbaş patka, sakarmeke, karabatak, kaşıkgaga, küçük ak balıkçıl ve tepeli pelikan başta olmak üzere 50'den fazla su kuşu türü gölde yaşamını sürdürüyor. Bölge aynı zamanda dünya genelinde nesli kritik tehlike altında bulunan Avrupa yılan balığının önemli yaşam alanlarından biri olarak gösteriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre göl çevresinde 141 bitki türü tespit edildi. Bu bitkilerden 30'u ise IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan ve koruma altında bulunan türler arasında bulunuyor.

Gebekirse Gölü kamp yapmak isteyenlere doğal bir ortam sunuyor

Gebekirse Gölü çevresinde herhangi bir tesis, market ya da kamp işletmesi bulunmuyor. Bu durum, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen kampçılar için sessiz ve sakin bir ortam oluştururken, ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını önceden hazırlamasını zorunlu kılıyor.

Çadır kampı yapmak isteyenlerin yiyecek, içecek, su ve diğer temel malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekiyor. Bölgenin koruma statüsü nedeniyle doğal yaşamın zarar görmemesi büyük önem taşıyor. Kamp yapan ziyaretçilerin çevre temizliğine dikkat etmesi, atık bırakmaması ve doğal yaşamı rahatsız edecek davranışlardan kaçınması isteniyor.

Gölde yüzülmesi tavsiye edilmiyor. Bunun temel nedeni hem hassas ekosistemin korunması hem de gölün doğal yapısının rekreasyon amaçlı yüzmeye uygun olmaması. Ziyaretçilerin gölü uzaktan izleyerek ve doğal yaşamı rahatsız etmeden keşfetmeleri öneriliyor.

Gebekirse Gölü'ne nasıl gidilir

Gebekirse Gölü'ne hem toplu taşıma hem de özel araçla ulaşım sağlanabiliyor. Toplu taşımayı tercih edenler önce İZBAN ile Selçuk ilçe merkezine ulaşıyor. Buradan 693 numaralı ESHOT hattı veya Zeytinköy yönüne giden dolmuşlarla yolculuğa devam ediliyor.

Koruma alanı sınırları nedeniyle toplu taşıma araçları göl kıyısına kadar gitmiyor. Ziyaretçilerin Zeytinköy'de indikten sonra yaklaşık 2 ila 3 kilometrelik yürüyüş yapmaları gerekiyor. Bu yürüyüş sırasında deltadaki doğal yaşamı yakından gözlemleme fırsatı da bulunuyor.