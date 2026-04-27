İzmir'in en güzel yerleri sıralamasında saklı koylar, taş evli sokaklar, antik kalıntılar ve sahil rotaları başı çekiyor. Kıyıdaki Karaburun Yarımadası'ndan iç kesimlerdeki Birgi Köyü'ne, kentin ortasındaki Asansör'den Çeşme'nin Ayia Yorgi koyuna kadar her bölge kendi atmosferini sunuyor. Görsel açıdan en çok tercih edilen rotalar, sosyal medyanın da gözdesi hâline gelmiş durumda.

Karaburun saklı koyları nerede?

Karaburun Yarımadası, İzmir'in en bakir doğal güzelliklerini barındırıyor. Mordoğan, Sazak, Boyabağ ve Küçükbahçe köyleri, kalabalıktan uzak tatil arayanların favorisi. Yarımadada deniz kabuklarıyla kaplı koylara ulaşmak bazen patika yürüyüşü gerektirebiliyor. Sarpıncık Feneri'nin bulunduğu uç nokta, gün batımı için kentin en etkileyici manzarasını sunuyor. Karaburun ayrıca Akdeniz fokunun yaşadığı doğal alanlardan biri.

Birgi Köyü'nde neler var?

Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, asırlık çınarları, taş sokakları ve geleneksel Türk evleriyle UNESCO'nun "En İyi Turizm Köyü" listesine girdi. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii ve Çakırağa Konağı, köyün iki ikonik yapısı. Çakırağa Konağı'nın 18. yüzyıldan kalma ahşap işçiliği ve duvar resimleri mutlaka görülmesi gereken detaylar arasında. Bir kahve eşliğinde köyün dar sokaklarında dolaşmak, zamanda yolculuk hissi yaşatıyor.

Asansör ve tarihi Karataş

İzmir'in merkezindeki en romantik durak, 1907'de Yahudi tüccar Nesim Levi tarafından yaptırılan Asansör. Karataş semtindeki bu yapı, denizden 51 metre yüksekliğe çıkıyor ve körfezin panoramik manzarasını sunuyor. Üst kattaki kafede gün batımını izlemek, kente gelen herkesin listesinde. Asansör'ün hemen yanındaki Dario Moreno Sokağı, ünlü şarkıcının adını taşıyan boyalı evleriyle fotoğraflanıyor.

Şirince ve Çeşme'nin gizli koyları

Selçuk yakınlarındaki Şirince, Rum mimarisinin korunmuş örnekleri ve ev şaraplarıyla turistlerin gözdesi. Köyün üst noktalarına çıkıldığında zeytinlikler arasında uzanan bir manzara karşılıyor. Çeşme'nin ünlü plajlarının yanı sıra Ayia Yorgi koyu, Boyalık Burnu ve Çiftlikköy de daha sakin alternatifler. Alaçatı Limanı'ndaki balıkçı tezgâhları ise akşam yemeğine başlamadan önce uğranabilecek otantik mekânlar.

Kemeraltı ve Kadifekale

Kemeraltı'nın labirenti andıran sokakları ve 1744 yapımı Kızlarağası Hanı, fotoğraf tutkunları için sınırsız kareler sunuyor. Kentin en yüksek tepesindeki Kadifekale, Büyük İskender döneminden bu yana ayakta. Kalenin surlarından İzmir Körfezi panoramik şekilde izlenebiliyor; özellikle gün batımında bambaşka bir atmosfere bürünüyor.