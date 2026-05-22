Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla milyonlarca vatandaş yollara çıkmaya hazırlandı.Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz, Kurban Bayramı tatili öncesinde kara yollarında yaşanacak trafik yoğunluğuna karşı sürücüleri kurallara uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.



Bayram dönemlerinde artan kaza riskine dikkat çeken Öz, bayramın matem değil sevinç günü olduğunu vurguladı.

Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğunun aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle meydana geldiğini hatırlatan Başkan Öz, sürücülerin yoğunlaşan bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, " Sürücülerimiz yol yapım ve onarım çalışmalarına dikkat etmeli. Bilinmelidir ki, en iyi sürücü hız yapan değil, kaza yapmayandır. Bilinçli sürücü; alkollü ve yorgun araç kullanmaz, kural ihlali yapmaz" ifadelerini kullandı.

"Trafik kurallarına uyulmalı"



Güvenli bir yolculuk için trafiğe çıkmadan önce yapılması gereken hazırlıklara da değinen Seyhan Öz, sürücülerin taşıtlarının teknik özelliklerine uygun bakımlarını muhakkak yaptırmaları gerektiğini kaydederek, ""Yolda oluşabilecek lastik patlaması riskine karşı araçta yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Sürücülerimiz araç kullanırken kesinlikle cep telefonu ile konuşmamalı. Genel trafik kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarına riayet edilmeli. Sürücülerimiz trafikte birbirlerine karşı sevgi ve saygı kuralları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde araç kullanırlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktır" dedi.