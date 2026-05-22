Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, Türkiye’de bir ilke imza atarak iş dünyasının DNA’sını değiştirecek cesur bir adım attı. "İş’te Nöroçeşitlilik Var" sloganıyla düzenlenen Destekli İstihdam Zirvesi, engelli bireylerin sadece "yardım alan" değil, "üreten" tarafta olabileceğini tüm ülkeye kanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen bu buluşma, nöroçeşitli bireylerin iş gücüne katılımının bir lütuf değil, verimlilik anahtarı olduğunu ortaya koydu.

İş koçlarıyla kalıcı istihdam

Destekli İstihdam Programı, alışılagelmiş işe yerleştirme modellerinden çok daha derinlikli bir yapıya sahip. Adayın becerilerini analiz eden, iş yerini uygun hale getiren ve en önemlisi kişi işe başladıktan sonra da desteğini kesmeyen "iş koçları" sistemin merkezinde yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, bugüne kadar 55 engelli bireyin istihdama kazandırıldığını müjdeledi. 16 kişinin ise yerleştirme süreci titizlikle devam ediyor. Toplamda 71 cana doğrudan dokunuldu.

Üretkenlikte yüzde 30 artış sürprizi

Zirvede söz alan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, iş dünyasını şaşırtan bir veriyi paylaştı. Yapılan araştırmalar, nöroçeşitli bireylerin (otizm, disleksi, DEHB gibi farklılıklar) yer aldığı çalışma ortamlarında üretkenliğin yüzde 30 oranında arttığını gösteriyor. Farklı bakış açılarının olmadığı yerde gelişmenin duracağını belirten Akdaş, bu bireylerin iş dünyasına kattığı niteliğin paha biçilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa Destekli İstihdam Birliği Kurucu Üyesi Christy Lynch ise meselenin sadece para kazanmak olmadığını hatırlattı. Çalışmak, bu bireylere bir yaşam amacı ve sosyal bir çevre sunuyor. Lynch’e göre asıl hedef ayrımcılık değil, tam entegrasyon.

Kapsayıcı işverenlere "Onur" ödülü

İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliği yaptığı zirve, iyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesiyle taçlandı. Vestel, Eker, Yatsan ve ESBAŞ gibi dev kurumlar, engelli istihdamındaki öncü rollerinden dolayı kürsüye çıktı. En Yüksek Engelli İstihdamı Ödülü Manisa OSB Zihin Engellileri Koruma İşyeri’ne giderken, Christy Lynch "Destekli İstihdam Onur Ödülü"ne layık görüldü. Yerel yönetim, akademi ve iş dünyasının bu ortak "kıvılcımı", İzmir’i herkes için erişilebilir bir kent yapma yolunda dev bir adıma dönüştü.

