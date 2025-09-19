Kaja Grobelna, Belçika A Milli Voleybol Takımı'nda ve kulüp düzeyinde pasör çaprazı olarak görev yapan başarılı bir voleybolcu. 4 Ocak 1995’te Polonya’nın Radom kentinde dünyaya geldi ve köken olarak Polonyalı. Daha sonra Belçika’ya göç ederek Belçika vatandaşlığı aldı. Uluslararası düzeyde hem Polonya’yı hem Belçika’yı temsil etme şansı buldu.

Biyografisi ve spor kariyeri

Kaja Grobelna, profesyonel kariyerine Belçika’daki Boxx Fixit Kalmthout takımında başladı. Ardından Asterix Kieldrecht, Allianz MTV Stuttgart, Grot Budowlani Lodz, Unet E-Work Busto Arsizio, Reale Mutua Fenera Chieri’76 ve Japonya’da Queenseis Kariya gibi önemli kulüplerde forma giydi. 2025 sezonunda Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’na transfer olan Grobelna, takımıyla Sultanlar Ligi’nde mücadele ediyor.

Uluslararası başarılara imza atan sporcu; Belçika ve Polonya liglerinde şampiyonluklar, 2 CEV Kupası, 1 Challenge Kupası ve sayısız bireysel ödül kazandı. Özellikle 2024 CEV Kupası’nda hem En Skorer hem de MVP (En Değerli Oyuncu) olarak sezona damgasını vurdu.

Nereli ve boyu kaç?

Kaja Grobelna, aslen Polonya Radom doğumlu fakat Belçika vatandaşı. Kökleri Polonya’ya dayanıyor ve Polonya’da doğduktan sonra Belçika’ya göç etti. Hem Belçika hem Polonya spor camiasında tanınıyor. Boyu ise 1.88 metre.

Son başarıları

Kaja Grobelna, Sultanlar Ligi’nin yeni sezonunda Galatasaray formasıyla Türkiye’de mücadele ediyor. Kariyeri boyunca hem kulüplerde hem de ülke milli takımlarında pek çok kupa ve bireysel ödül topladı. Özellikle kuvvetli blokları, etkili smaçları ve lider oyunu ile öne çıkıyor.

Kaja Grobelna, profesyonelliği ve başarıları ile Avrupa voleybolunun en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. Aktif kariyerine Galatasaray’da devam eden sporcu, hem takımı hem uluslararası karşılaşmalarda etkili rol üstleniyor.