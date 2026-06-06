Hüseyin Demir/Son Mühür Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, seyir zevki arttı. 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6. Sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki sezon için hazırlıklarına başladı. Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen İzmir temsilcisi, taraftarlarına sürpriz yaparak kombine biletlerini açıkladı. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla ve heyecanla beklediği kombinelerin detayları belli oldu. Göz-Göz, seyircilerine jestte bulunarak yeni iş birliklerine imza attı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon kombine kullanım kurallarını ihlal eden 1.611 taraftarın yenileme hakkı elde edemeyeceğini bildirirken, yeni sezon kombine sahiplerine Digiturk iş birliği kapsamında özel bir paket hediye edileceğini açıkladı. Göztepeli taraftarlar önümüzdeki sezon Gürsel Aksel Stadyumu’nda yine her maçta takımını son topa kadar destekleyerek kapalı gişe oynamak istiyor.

“Göztepe kombine satış tarihleri belli oldu”

Göztepe Spor Kulübü, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig’de oynanacak iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine bilet satışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre yeni sezon kombine bilet satışları, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak.

“1.611 kişi yenileme hakkından yararlanamayacak”

Açıklamada, 2025-2026 sezonunda kombine kullanımına ilişkin belirlenen kurallara uymayan taraftarlarla ilgili de bilgi verildi. Buna göre, geçtiğimiz sezon kombine kullanım kurallarını ihlal ettiği belirtilen 1.611 kombine sahibinin, 2026-2027 sezonu için kombine yenileme hakkı bulunmayacak.

“Kombine sahiplerine digitürk paketi”

Göztepe ile Digiturk arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, 2026-2027 sezonunda kombine sahibi olan tüm taraftarlara "Mini Yıldız Dolu Paket" hediye edileceği duyuruldu. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bu paket sayesinde taraftarlar, Göztepe’nin Süper Lig karşılaşmalarını beIN CONNECT üzerinden takip edebilecek.

“Sürpriz hediyeler”

Hediye edilecek paket kapsamında taraftarlar ayrıca Premier League, Ligue 1, Trendyol 1. Lig, Formula 1 ve WTA organizasyonlarının yanı sıra dünyanın önde gelen futbol liglerinde oynanan birçok karşılaşmayı da izleme fırsatı bulacak. Kulüp, "Mini Yıldız Dolu Paket" ile ilgili detaylı bilgilendirmenin ilerleyen günlerde resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını bildirdi. Göztepe Spor Kulübü'nün CEO'su Kerem Ertan ve yöneticilerin yeni çalışmaları, projeleri devam ediyor.