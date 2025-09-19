Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında pazar akşamı Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yoğun antrenman yaptı.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmana salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparak başladı. Futbolcular, kondisyonlarını artırmak için çeşitli direnç ve ağırlık egzersizleri uyguladı.

Salondaki idmanın ardından futbolcular sahaya çıkarak pas, top kontrolü ve taktik çalışmaları yaptı. Teknik ekip, takımın oyun ritmini yükseltmek için çeşitli oyun varyasyonları uyguladı.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez ise antrenmanda bireysel saha çalışmalarına başladı. Orta saha oyuncusu, kondisyonunu artırarak takıma yeniden adapte olmayı hedefliyor.