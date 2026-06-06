Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ilk günü, Türk spor kamuoyunun yakından takip ettiği tarihi bir vedaya sahne oldu. Sekiz ay önce kulübün yönetimini devralan Başkan Sadettin Saran, genel kurul kürsüsüne çıkarak camiaya hitap etti. Görev süresi boyunca yaşadıklarını, idari süreçleri ve ayrılık kararının arkasındaki nedenleri ilk kez bu kadar net bir dille paylaşan Saran, genel kurula duygusal ve çarpıcı bir konuşmayla veda etti.

"Şartlar uygun olduğu için değil, ihtiyaç duyulduğu için geldik"

Konuşmasına Yüksek Divan Kurulu başkanını, kongre üyelerini ve taraftarları selamlayarak başlayan Sadettin Saran, göreve geliş motivasyonlarını şu sözlerle özetledi:

"Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe’nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlamasıyla ilgili düşüncelerimizi o gün de açıkça ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik."

"Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olduk"

8 aylık kısa görev sürelerine rağmen amatör branşlar ve diğer kategorilerde tarihi bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Saran, "Görev süremiz kısa oldu; ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezon içinde en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazandığımız hiçbir kupa küçümsenebilecek bir başarı değil" dedi. Futboldaki şampiyonluk beklentisinin farkında olduklarını ve bu uğurda görünenden çok daha fazla mücadele ettiklerini dile getiren Saran, sezonu Ocak ayında en büyük rakiplerini yenerek kazandıkları bir kupayla tamamladıklarını, bu kupanın gelecek şampiyonluklar için bir dönüm noktası olacağına inandığını belirtti.

İlk kez açıkladı: "O kupa gelseydi de bugün veda ediyordum"

Konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise şampiyonluk kupası gelse dahi görev bırakma kararının değişmeyeceğine yönelik açıklaması oldu. Ayrılık kararının anlık sonuçlara bağlı olmadığını belirten Saran, süreci şu sözlerle aktardı:

"Şahsımla ilgili yürüyen sürecin Fenerbahçe’ye en küçük bir zarar verme ihtimali oluştuğunu hissettiğim anda seçim kararını açıkladık. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum: O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar, Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı." Açıklanan kongre kararının ardından camiada sakinlik beklerken bazı odakların bu durumu yeni bir kavga alanına çevirdiğini ifade eden Saran, kırgın ayrılmadığını ancak Fenerbahçe'nin rakiplerinden ziyade kendi içinde mücadele etme hastalığından kurtulması gerektiğini söyledi.

"62 yıllık hayatımın en zor dönemiydi"

Hayatının en zorlu dönemini başkanlık koltuğunda geçirdiğini itiraf eden Saran, camiadan gördüğü sevginin kendisini ayakta tuttuğunu belirtti. Hatalar ve yanlış kararlar vermiş olabileceğini de samimiyetle kabul eden Saran, konuşmasını şu güçlü mesajlarla noktaladı:

"Hata yapmakla hakkında söylenen her şeyi hak etmek aynı şey değildir. Bugün dönüp baktığımda vicdanımın en rahat olduğu konu da budur. Ben bugün buradan alnım ak, başım dik şekilde ayrılıyorum. Fenerbahçe’de bu görevlere talip olmanın da, gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe’nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez."

Sadettin Saran’ın veda konuşması, salondaki kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı. Kulübü seçime götüren yönetim, yarın yapılacak oy verme işlemiyle görevini yeni başkan ve yönetim kuruluna devredecek.