Hüseyin Demir/Son Mühür Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinin ikinci karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Fenerbahçe İstanbul Jet ile karşı karşıya geldi. Konya Karatay Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip sahadan 77-59 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından seride durumu 2-0’a getiren Fenerbahçe İstanbul Jet yarı finale yükselirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sezonu tamamladı.

AHMET EFETÜRK 14 SAYI

Karşılaşmanın ilk periyodu Fenerbahçe İstanbul Jet’in 21-13 üstünlüğüyle geçildi. İlk yarı 42-33 sona ererken, üçüncü çeyrek sonunda skor 60-45 oldu. Mücadele konuk ekibin 77-59’luk üstünlüğüyle tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde; Yiğit Can Zorlu 23 sayı, Ahmet Efetürk 14 sayı, Mahsum İpekişen 8 sayı, Ferit Aydın 6 sayı, Volkan Aydeniz 4 sayı, Rıdvan Aksoy 2 sayı, Medine Alper 2 sayı ile mücadele etti. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek finaline kadar yükselen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Fenerbahçe İstanbul Jet karşısında aldığı sonuçla sezonu noktaladı. İzmir ekibi, 2025-2026 sezonunu çeyrek final aşamasında tamamlamış oldu. Takımın başantrenörü Ali Reyhani, sezon boyuncu iyi mücadele ettiklerini belirtirken kısa bir aranın adından önümüzdeki sezon için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti. İzmir BBSK sportif koordinatörü Ömür Gökçepınar, takımdaki oyuncuları tek tek tebrik etti.