Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet arttı. 2025-2026 sezonunda ligde kalma savaşı vere Manisa Basketbol, son maçlarda üst üste galibiyetler alarak kümede kaldı. Potanın Tarzanları, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ederken takımın başantrenörü Serhan Kavut, özel açıklamalarda bulundu. Milli takımlarda önemli görevlerde bulunan Kavut, Manisalı basketbolseverlere teşekkür etti.

“Manisa halkına teşekkür ederim”

Takımını daha ileriye taşımak için önümüzdeki sezon daha ok çalışacaklarını belirten Manisa Basketbol’un başantrenörü Serhan Kavut, “Sevgili Glint Manisa Basket ailesi, Glint Manisa Basket ile yolumuza devam edecek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Geçtiğimiz sezon boyunca birlikte zorluklar yaşadık, önemli mücadeleler verdik ve her zaman sahada sonuna kadar savaşan bir takım olmaya çalıştık. Bu süreçte en büyük gücümüz, her koşulda yanımızda olan Manisa halkı ve taraftarımız oldu. Yeni sezon büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla hazırlanıyoruz. Amacımız, şehrimizi en iyi şekilde temsil eden, mücadeleci kimliğinden ödün vermeyen ve taraftarına gurur veren bit takım oluşturmak. Bunun için her gün daha çok çalışarak Glint Manisa Basket’i daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bu şehrin basketbola olan sevgisini ve tutkusunu biliyoruz. Yeni sezonda salonumuzu daha fazla doldurarak, hep birlikte çok özel anılar yaşayacağımıza inanıyorum. Sizlerin desteğiyle daha güçlü, daha inançlı ve daha kararlı olacağız. Gösterdiğiniz gücen ve destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.