Güne kahveyle başlamak birçok kişi için vazgeçilmez bir rutin haline geldi. Ancak kahvenin yanında tercih edilen bazı yiyecekler beklenmedik sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Mide rahatsızlıklarından tansiyon yükselmesine kadar birçok olumsuz etkinin nedeni, fincanın yanına eklenen yanlış besinler olabiliyor.

Kahvenin içeriğindeki bileşenler bazı yiyeceklerle birleştiğinde sindirim sistemini zorlar, besin emilimini düşürür ve vücutta çeşitli dengesizliklere yol açar. Bu nedenle kahve tüketirken eşlik eden gıdalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Turunçgiller mideyi zorlar

Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgiller yüksek asit içerir. Kahvenin doğal asit yapısıyla birleşen bu besinler mide yanmasına neden olur. Özellikle reflü ve mide hassasiyeti yaşayan kişilerde rahatsızlık daha belirgin hale gelir.

Yağlı kızartmalar kalp yükünü artırır

Patates kızartması, kızarmış hamur işleri ve benzeri yağ oranı yüksek yiyecekler kahveyle birlikte tüketildiğinde vücudun yükünü artırır. Bu ikili, dolaşım sistemi üzerinde olumsuz etki oluşturur ve kalp sağlığı açısından risk yaratır.

Sütle birlikte tüketimi tartışma konusu

Kahvenin kalsiyumun vücutta kullanımını azalttığını gösteren araştırmalar bulunuyor. Bu nedenle yoğun süt tüketimiyle birlikte içilen kahve, özellikle uzun dönemde kemik sağlığı açısından soru işaretleri oluşturuyor.

Tuzlu atıştırmalıklar tansiyonu yükseltir

Kahvenin yanında sıkça tercih edilen poğaça, simit, zeytin ve paketli tuzlu ürünler yüksek sodyum içerir. Kahveyle birleşen bu besinler kan basıncını yükseltir. Özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için bu alışkanlık ciddi sonuçlar doğurabilir.

Fermente ürünler sindirimi olumsuz etkiler

Turşu gibi fermente gıdalar tek başına tüketildiğinde faydalı özellikler taşısa da kahveyle birlikte alındığında mide hassasiyetini artırır. Bu durum şişkinlik, yanma ve sindirim rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olur.

Kahvenin yanında ne tüketilmeli?

Kahve içerken daha hafif seçeneklere yönelmek gerekir. Tuz oranı düşük kuruyemişler, tam tahıllı ürünler veya meyveler kahveye daha dengeli eşlik eder. Böylece hem kahvenin tadı korunur hem de sindirim sistemi gereksiz şekilde zorlanmaz.