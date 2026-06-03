Reha Muhtar cenaze töreni hakkında ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Aile ve hastane yönetiminin, defin işlemleri ile tören detaylarını gün içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu nedenle merakla beklenen program, saatler içinde belli olacak gibi görünüyor.

Reha Muhtar cenaze töreni ne zaman?

Reha Muhtar cenaze töreni için kesinleşmiş bir gün ya da yer açıklaması henüz yapılmadı. Edinilen bilgilere göre törenin yeri ve saati, ailesinin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Usta televizyoncuyu son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri ve meslektaşları, resmi duyuruyu bekliyor. Hastaneden de vefata ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılması gündemde. Programın belli olmasıyla birlikte uğurlama töreninin hangi şehirde ve nerede gerçekleşeceği de ortaya çıkacak.

Reha Muhtar nasıl hayatını kaybetti?

Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Bir süre önce kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki gazeteci, son günlerini yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhtar kurtarılamadı; vefatı gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşti. Acı haber, kısa sürede medya ve sanat dünyasında geniş yankı buldu. Pek çok tanınmış isim, sosyal medya hesaplarından usta gazeteci için başsağlığı mesajları paylaştı.

Reha Muhtar kimdir?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini TED Ankara Koleji'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı. Gazeteciliğe 1980 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak adım atan Muhtar, ardından TRT'ye geçti ve Atina muhabirliği döneminde adını geniş kitlelere duyurdu. İlerleyen yıllarda hazırlayıp sunduğu "Ateş Hattı" programıyla sert tartışmalara imza attı; Show TV ana haber bültenini hem yönetti hem sundu. Kendine özgü anlatımı ve ekran duruşuyla bir döneme damga vurarak Türk televizyonculuğunun en tanınan yüzlerinden biri oldu.