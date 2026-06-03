Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin muhafazası konusunda yapılan küçük bir hata, etin kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Kesimin ardından sıcak haldeki etleri doğrudan buzdolabına ya da derin dondurucuya koymak, hem renk hem de doku açısından istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Et neden kararıyor?

Kesimden sonra hayvanın kas dokusunda doğal bir süreç başlıyor. Bu süreç sırasında kaslar sertleşiyor ve etin yapısında çeşitli değişimler meydana geliyor. Et henüz sıcaklığını korurken ani şekilde soğuk ortama alınırsa kas lifleri büzüşüyor.

Bu durum etin daha sert bir yapıya kavuşmasına neden olurken renginin de koyulaşmasına yol açıyor. Sonuç olarak birçok kişinin "et bozuldu" zannettiği kararma görüntüsü ortaya çıkıyor.

Sıcak eti poşete koymak da sorun çıkarıyor

Bayramda sık yapılan bir başka yanlış ise etleri sıcak halde poşetleyerek dolaba yerleştirmek oluyor. Üst üste yığılan veya hava almayan şekilde saklanan etlerde içerideki sıcaklık uzun süre korunuyor.

Bu durum et kalitesini düşürüyor. Aynı zamanda renk değişiklikleri ve bozulma riskini artırıyor. Özellikle büyük parçaların hava almadan bekletilmesi istenmeyen sonuçlar doğuruyor.

Kurban eti nasıl dinlendirilmeli?

Kesim sonrası etler temiz ve serin bir alanda, birbirine temas etmeyecek şekilde yayılmalı. Doğrudan güneş ışığı almayan ve hava dolaşımı bulunan bir ortam tercih edilmeli.

Etlerin yaklaşık 3 ila 4 saat boyunca burada bekletilmesi gerekiyor. Bu süre boyunca yüzeyde hafif kuruma meydana gelirken iç sıcaklık da düşüyor.

Dondurucuya koymadan önce bu adımı atlamayın

Dinlenme süreci tamamlanan etler önce buzdolabının normal bölümüne alınmalı. Etin doğal olgunlaşmasını tamamlaması için burada 12 ila 24 saat bekletilmesi gerekiyor.

Bu aşamadan sonra derin dondurucuya kaldırılan etler hem daha yumuşak oluyor hem de lezzetini daha iyi koruyor. Bayram boyunca yapılan muhafaza hatalarının önüne geçmek için etlerin aceleyle değil, doğru sırayla saklanması büyük önem taşıyor.