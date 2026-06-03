Reha Muhtar, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayata veda etti. Bir döneme adını yazdıran sunucunun vefatı sevenlerini derinden üzerken, adı yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.

Reha Muhtar neden öldü?

Reha Muhtar'ın ölümünün arkasında kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Sunucu, 28 Mayıs günü aniden rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı ve özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu son günlerde ağırlaşan Muhtar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tanınmış gazetecinin sağlığı bir süredir kırılgan seyrediyordu; 2024 yılında evindeki merdivenlerden düşerek yaralandı ve o dönem de hastanede tedavi gördü.

Reha Muhtar kimdir?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1980 yılında adım atan Muhtar, kariyeri boyunca TRT, Kanal D, Star TV, Show TV, atv, CNN Türk, Kanaltürk ve FOX gibi pek çok kanalda görev üstlendi. Sunduğu ana haber bültenleri ve tartışma programlarıyla geniş kitlelere ulaştı; aynı dönemde sunuculuğun yanı sıra yöneticilik koltuğuna da oturdu. Kendine has anlatımı ve ekran duruşuyla bir neslin haber algısını şekillendirdi.

Reha Muhtar'ın özel hayatı nasıldı?

Reha Muhtar, özel yaşamıyla da uzun yıllar magazin gündeminin odağında kaldı. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi ve bu birliktelik beş yıl sürdü. 2001'de Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003'te noktalandı; 2006-2007 döneminde ise şarkıcı Gülşen ile yaşadığı yakınlık geniş yankı buldu. 2008'de oyuncu Deniz Uğur ile başlayan beraberliği 2010 yılında son buldu. Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası oldu; Deniz Uğur ile ilişkisinden 2009'da Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları dünyaya geldi.