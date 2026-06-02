Günlük hayatta milyonlarca kişinin alışkanlık haline getirdiği 40 derece çamaşır programı, uzmanlara göre hem enerji tüketimini artırıyor hem de beklenen hijyen seviyesini sağlayamıyor. BBC’de yayınlanan Morning Live programına katılan Dr. Xand van Tulleken, çamaşır makinelerinde tercih edilen sıcaklık ayarlarının faturalar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Van Tulleken’in açıklamalarına göre yanlış sıcaklık seçimi yalnızca elektrik tüketimini yükseltmiyor, aynı zamanda kıyafetlerin yıpranma sürecini de hızlandırıyor. Özellikle enerji maliyetlerinin arttığı dönemde kullanıcıların çamaşır yıkama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği belirtiliyor.

40 Derece Programı Neden Verimsiz Görülüyor

Uzmanların en fazla eleştirdiği ayarlardan biri olan 40 derece programı, uzun yıllardır “ideal sıcaklık” olarak kabul ediliyordu. Ancak Dr. Xand van Tulleken’e göre bu sıcaklık ne tam anlamıyla hijyen sağlıyor ne de ciddi bir enerji tasarrufu sunuyor. Çünkü çamaşır makinesi suyu ısıtmak için daha fazla elektrik harcarken, ortaya çıkan sıcaklık bakterileri tamamen yok etmeye yetmiyor.

Özellikle günlük kullanım kıyafetlerinde 40 derece tercih edildiğinde enerji tüketimi artmasına rağmen temizlik performansında büyük bir fark oluşmuyor. Modern deterjan teknolojileri sayesinde düşük sıcaklıklarda da etkili sonuç alınabildiği için uzmanlar artık 30 derece ve altındaki programların daha mantıklı olduğunu savunuyor.

Ayrıca sürekli 40 derecede yapılan yıkamalar, kumaş liflerinin zamanla sertleşmesine ve renklerin daha hızlı solmasına yol açabiliyor. Bu da kıyafetlerin kullanım ömrünü doğrudan etkiliyor. Kullanıcı fark etmese bile sık yıkanan tişört, eşofman ve gömleklerde deformasyon süreci hızlanıyor.

Düşük Sıcaklıkta Çamaşır Yıkamak Elektrik Tüketimini Azaltıyor

Enerji tasarrufu konusunda yapılan araştırmalar, çamaşır makinesinde sıcaklık düştükçe elektrik tüketiminin de ciddi şekilde gerilediğini ortaya koyuyor. Dr. Van Tulleken’in verdiği bilgilere göre günlük çamaşırları 40 derece yerine 30 derecede yıkamak yaklaşık yüzde 40’a kadar enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

Daha düşük sıcaklıklar özellikle hafif kirli kıyafetlerde büyük avantaj sunuyor. Gün içinde kısa süre kullanılan kıyafetler, ev tekstili ürünleri veya günlük pamuklu çamaşırlar için 20-30 derece aralığı çoğu zaman yeterli kabul ediliyor. Çünkü modern deterjanların içeriğinde bulunan enzimler düşük sıcaklıklarda da aktif çalışabiliyor.

Uzman isim, kendi evinde spor kıyafetleri dışında birçok ürünü 20 derecede yıkadığını da açıkladı. Bu tercih sayesinde makinenin suyu ısıtmak için harcadığı enerji minimum seviyeye inerken elektrik maliyetlerinde yüzde 60’ın üzerinde düşüş sağlanabileceği belirtiliyor.