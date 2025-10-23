Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bu kez de depremin merkez üssü Kahramanmaraş oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin meydana geldiği derinlik ise 7,11 kilometre olarak açıklandı. Meydana gelen depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği aktarılırken, vatandaşlarda büyük endişe yarattı.

Peş peşe iki deprem daha!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından iki deprem daha meydana geldi. Saat 22.21'de 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, saat 22.26'da ise 2.2 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Böylece, 18 dakika içerisinde Kahramanmaraş'ta 3 farklı deprem meydana gelmiş oldu.