İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes etkisini sürdürmeye devam ederken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Batı Şeria'nin ilhakı konusu gündeme gelirken, bu durum birçok ülke tarafından tepki ile karşılanmıştı. Tartışmalar büyürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cephesinden ise konuyla ilgili açıklama gelmişti. Netanyahu cephesi bu durumu siyasi provokasyon olarak nitelendirirken, böyle bir durumun söz konusu olmadığı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, muhalefetin kargaşa çıkarmak amacıyla böyle bir yol izlediği, Likud Partisi ve dini partilerin (koalisyonun ana üyeleri) bu tasarılara oy vermediği belirtilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"Türkiye Gazze'de olmayacak!"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze konusunda Türkiye hakkında konuşarak, "Türkiye Gazze'de olmayacak ifadelerini kullandı.