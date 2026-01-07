İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kafede elinde yılanla dolaşan kişi, polis ve bekçi ekiplerinin denetimine takıldı. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir kafeteryada yaşandı. Kafede bir şahsın yılanla dolaştığı yönündeki ihbarı değerlendiren Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Yılanın türü ve sahiplik durumu tespit edildi

Polis ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan kontrolde, S.D. (20) isimli kişinin yanında bir yılan bulundurduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürüngenin, zehirsiz egzotik türler arasında yer alan ve beslenmesi izne tabi olan Mısır yılanı olduğu tespit edildi. Şahsın emniyette verdiği ifadede, yılanın kendisine bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini ve hayvana ait herhangi bir yasal belgeye sahip olmadığını söylediği öğrenildi.

Yılan Doğa Koruma’ya teslim edildi, para cezası uygulandı

Muhafaza altına alınan Mısır yılanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.D. hakkında ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 11 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.