Olay, Alsancak Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görüntülerde, bir otomobilin trafik akışını hiçe sayarak orta refüjü aşarak karşı şeride geçtiği ve bu sırada seyir halindeki araçların ani manevralar yapmak zorunda kaldığı görüldü.

Tehlikeli manevra, bölgedeki sürücüler arasında paniğe neden olurken, olası bir kazanın eşiğinden dönüldüğü değerlendirildi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ekipleri harekete geçirdi

Tehlikeli sürüşe ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerde sürücünün, trafik kurallarını açıkça ihlal ettiği ve can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi.

Kural ihlali yapan sürücü kısa sürede belirlendi

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, söz konusu aracın sürücüsünün S.S. (52) olduğu belirlendi. Ekiplerce ulaşılan sürücü, yaptığı ihlali kabul etti. Sürücünün ifadesi alınırken, olayın kasıtlı ve bilinçli şekilde gerçekleştiği değerlendirildi.

6 ayrı trafik maddesinden cezai işlem uygulandı

S.S.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 6 farklı maddesi kapsamında toplam 11 bin 895 TL idari para cezası kesildi.

Bununla birlikte, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücünün ceza puanının da ciddi oranda arttığı bildirildi.