CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, Özgür Özel ve ekibinin izleyecek olduğu yol haritası ise yakından takip ediliyor. Bu kapsamda dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan, ""Tedbiren göreve gelen kişinin yapabileceği tek hukuka uygun adım kurultaya gitmektir." dedi.

Murat Bakan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu’nun bu süreçteki statüsü, seçilmiş bir genel başkanlık değil, tedbir kapsamında geçici görev üstlenme niteliğindedir.

Bu statü gereği yalnızca ivedi ve zorunlu işlemleri yürütür; örgütün olağan işleyişini korumakla yükümlüdür; kalıcı sonuç doğuran kararlar alma yetkisine sahip değildir.

Bu çerçevede tedbiren göreve gelen yönetimin yapabileceği tek meşru işlem, partiyi en kısa sürede olağanüstü kurultaya götürmek ve üyenin iradesine başvurmaktır. Bunun ötesinde, tüzüğün maddî hükümlerini uygulama disiplin süreçlerini işletme yetkisi bu geçici yönetimde bulunmamaktadır.

BAM kararı yalnızca statüko korunması amacıyla tesis edilmiş bir ihtiyati tedbir kararıdır; kalıcı örgütsel dönüşüme zemin oluşturmaz.

Bu nedenle tüzük maddelerinin içeriğini tartışmak dahi anlamsız hale gelmektedir.

Tüzük hükümleri, ancak kurultay iradesine dayanan meşru bir yönetim tarafından uygulanabilir.

Tedbiren göreve gelen kişinin yapabileceği tek hukuka uygun adım kurultaya gitmektir. Bunun dışındaki her işlem hukuken geçersizdir; alınmış olsa dahi yok hükmündedir."