12 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ, otomotiv ve sigorta dünyasında ezberleri bozan kuralları beraberinde getirdi. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası şartlarında yapılan bu köklü değişiklikle birlikte, hasar süreçleri ve ağır hasarlı araçların kaderi tamamen yeniden yazılıyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yasanın ardından otomobil sahipleri ve alıcılar, mevcut araçlarının veya almayı planladıkları araçların durumunu sorguluyor. Vatandaşlar "Ağır hasar kayıtlı araçların satışı yasak mı, pert araçlar trafiğe çıkamayacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1 Temmuz'da başlayacak yasal sürecin tüm ayrıntıları...

AĞIR HASAR KAYITLI ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN Mİ EDİLECEK?

Kamuoyunda en fazla bilgi kirliliği yaratan konu, ağır hasar kaydı bulunan tüm araçların 1 Temmuz'dan itibaren yollardan tamamen silineceği iddiası oldu. Ancak yasanın getirdiği kural tam olarak böyle işlemiyor. Yeni mevzuat kapsamında ağır hasarlı bir aracın sahibinin sigorta şirketinden alacağı tazminat, yani "pert ödemesi" şartları da değişti.

1 Temmuz'dan itibaren, bir kazanın ardından eksper raporuyla "ağır hasarlı" ilan edilen aracın sahibine sigorta ödemesi yapılabilmesi için yeni bir zorunluluk var. Aracın sahibinin, üzerinde "Trafikten Çekilmiştir" kaşesi bulunan tescil belgesini (çekme belgesi) mutlaka sigortacıya sunması gerekiyor. Bu belgeyi teslim etmeyen hak sahiplerine hiçbir şekilde pert tazminatı ödenmeyecek.

AĞIR HASARLI (PERT) ARAÇ SATIŞI YASAKLANDI MI?

İkinci el araç piyasasında paniğe neden olan bir diğer iddia ise pert araçların satışına kesin yasak geldiği yönündeydi. Yeni yasa aslında doğrudan bir "satış yasağı" getirmiyor. Ancak ağır hasarlı araçların alım satım şeklini yasal olarak tamamen farklı bir boyuta taşıyor.

Trafikten çekme belgesi alınan bir aracın noter üzerinden "çekme belgeli" olarak mülkiyetinin satılmasında herhangi bir engel bulunmuyor. Asıl büyük değişim aracın niteliğinde yaşanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ağır hasar kaydı işlenen araçlar resmi anlamda "Trafikten Çekilmiş" statüsüne geçiyor.