Son Mühür / İzmir’de toplu ulaşımın ana damarlarından Metro’da, sabah saatlerinde yaşanan aksaklıklar dikkatleri çekti. Kentin bir ucundan diğer ucuna hizmet veren İzmir Metrosu’nun en yoğun saatleri olan sabah 08.30 ila 09.00 sularında seferlerinde yavaşlama yaşandı. Metro trenleri bazı seferlerde trenler oldukça yavaş ilerlerken; bazı istasyonlarda ise uzun süren duraklamalar yaşandı. Birçok kişi iş yerlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Yeni haftaya ‘yavaş’ başladılar!

Yeni haftanın ilk gününde yaşanan aksaklık özellikle Kaymakamlık durağından Evka-3 yönüne giden hatta meydana geldi. Konuyla ilgili herhangi bir anons ya da resmi bir açıklama yapılmadı. Yavaşlamanın nedeni henüz bilinmezken yolcular, özellikle bu saatlerde yaşanan arızaların önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Yolcular, “Bazı duraklarda milim milim ilerlendi. Bazı duraklarda ise uzun süre beklemek zorunda kaldık” diyerek yaşananları aktardı.

Bazı yolcular hareketi beklemeden indi

Gecikme nedeniyle bazı yolcular, bekleme yapmak yerine bir sonraki istasyonda inerek otobüs veya diğer toplu taşıma araçlarına yönelmek zorunda kaldı.