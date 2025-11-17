Son Mühür/ Osman Günden - Kadınların kentte karşılaştığı sorunları ve ihtiyaçlarını doğrudan kendi deneyimleri üzerinden belirlemeyi hedefleyen “Kentsel Hizmetlerde Kadınların İhtiyaçları Anketi” İzmir’de uygulanmaya başladı.

Kadınların kentteki ihtiyaçları için yeni çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınların kentsel yaşamda karşılaştığı sorunları, beklentileri ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla yeni bir anket çalışmasını başlattı. Kentin her alanında kadınların sesini duyurmayı amaçlayan çalışma, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Ulaşım, güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler, istihdam, kültür-sanat, spor ve dijital erişim gibi birçok alanda kadınların deneyimlerini ve görüşlerini içeren anket, kent politikalarının kadınların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesini amaçlıyor. Katılımcılar aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik mevcut hizmetlerini değerlendirerek öneri ve taleplerini iletebiliyor. Ankete, belediyenin stratejik yönetim sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilebiliyor.

Kapsamlı içerik

Anket kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetlerinden haberdar olma düzeyi, hizmetlere erişim, hizmet kalitesi, şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi, personelin mesleki yeterliliği, çalışmaların gelişimi ve şiddetle mücadele hatlarının işleyişi gibi birçok başlık değerlendiriliyor.

Ayrıca eğitim programları, kadın dayanışma merkezleri, meslek edindirme kursları, hobi kursları ve dış alan etkinlikleri gibi hizmetlerin yeterliliği de sorular arasında yer alıyor. Katılımcılara, belediyeden en çok talep ettikleri üç eğitim ile üç hizmeti belirtme fırsatı da sunuluyor.