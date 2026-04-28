İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Görüşmeler, toplantılar ve ziyaretler İzmir'in gündemini belirliyor. Bu kapsamda bir toplantı da, AK Parti İzmir'den geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılanlar arasında; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca da yer aldı.

"Gerçek Belediyecilik" reçetesini masaya koyan bir kadroyuz!"

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubumuzla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında; İzmir’in "mazeret belediyeciliği" ile kaybedecek bir günü bile olmadığını bir kez daha vurguladık.

Şehrimizin sorunlarını sadece eleştiren değil, her tıkanan noktada "Gerçek Belediyecilik" reçetesini masaya koyan bir kadroyuz.

Sahadaki her tespiti eylem planına dönüştürüyor, İzmirli hemşehrilerimizin hakkını her platformda savunuyoruz.

Algı siyasetine karşı eser siyasetini, bürokrasiye hapsolmuş yönetim anlayışına karşı ise her an sahada olan sosyal belediyecilik modelimizi savunmaya devam edeceğiz.

İzmir’i prangalarından kurtaracak o büyük vizyonun harcını, meclis üyelerimizin sahadaki azmiyle hep birlikte karıyoruz.

Biz İzmir’e hazırız. İzmir’in geleceği için mazeret değil, çözüm üretmeye kararlıyız!" ifadelerini kullandı.

