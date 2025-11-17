Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde dört farklı noktada hayata geçirdiği Mahalle Bostanları Projesi'nde kış dönemi dikimleri başladı. Konak, Buca ve Bornova’da yer alan bostanlarda kura ile parsel sahibi olan 254 kadın, sağlıklı ve adil gıdaya erişim amacıyla kendi ürünlerini yetiştirmek için fide ve tohumları toprakla buluşturdu.

Dört merkezde sürdürülebilir kent yaşamının temelleri atılıyor

İzmirli kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Kadifekale, Buca Mustafa Kemal, Bornova Meriç ve son olarak açılan Buca Fırat mahallelerinde kurduğu bostanlarda aktif üretime geçtiler. İyi, temiz ve adil gıda felsefesini destekleyen bu önemli girişim, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarının iş birliğiyle, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülüyor.

Kura sistemiyle belirlenen parsellerinde çalışan kadınlar, mevsim koşullarına uygun tohum ve fideleri ekerek hasat döneminde kendi ürettikleri doğal ürünleri sofralarına taşıyor. Yıl boyu düzenlenen etkinliklerle sosyal bir dayanışma ve paylaşım platformuna dönüşen mahalle bostanları, kadın emeğini ve kolektif üretim kültürünü kent yaşamında görünür kılıyor. Aynı zamanda iklim değişikliğine duyarlı ve sürdürülebilir bir kent modelinin inşasına mahalle ölçeğinde katkı sağlıyor.

Fırat Yaşayan Parkı'nda ilk üretim coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Yaşayan Parkı içinde hizmete sunulan Fırat Mahalle Bostanı, ilk kez dikim yapan kadın üreticilerin yoğun heyecanına sahne oldu. Üretime başlayan kadınlara, bu özel günde aileleri de eşlik etti. Teorik eğitimlerini tamamlayan kadınlar, ardından lahana, marul, bezelye gibi kışlık ürünlerin dikimine başladı.

Bostan içinde yer alan sera alanı da, "tohumdan sofraya" prensibini destekleyerek kentte ekolojik bilinç düzeyini artırmayı hedefliyor. İlerleyen süreçte Fırat Mahalle Bostanı'nda; kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim programları, üretim atölyeleri, spor aktiviteleri ve çeşitli topluluk buluşmaları düzenlenecek. Bu etkinliklerle bilgi aktarımı, ortak çalışma ve mahalle dayanışması kültürü daha da güçlendirilecek.

Proje yetkilileri ve üretici kadınların görüşleri

254 kadın üreticinin aktif rol aldığı proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nden Deniz Evcimen, projenin temel amacının kadınların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak, kentteki varlıklarını artırmak ve paylaşım kültürü yaratmak olduğunu belirtti. Evcimen, bostanların kadın ve çocukların doğayla temas kurabildiği nefes alma alanları olarak tasarlandığını ifade ederek, tüm İzmirlileri bu alanlara davet etti.

Üretici kadınlar ise toprakla buluşmanın mutluluğunu dile getirdi. Fırat Mahalle Bostanı’nda çocuklarıyla birlikte dikim yapan Deniz Karakaya, "Toprakla uğraşmak çok güzel bir duygu. Çocuklarımızın ürünlerin nasıl yetiştiğini, organik gıdanın ne demek olduğunu görmesini istiyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için çok mutluyuz," dedi. Torunuyla birlikte ilk dikimi yapan Döndü Akkuş ise, "Bu kalabalıkta bu heyecanı hissetmek çok güzel. Arkadaş ortamımız da çok güzel olacak," sözleriyle memnuniyetini paylaştı.

Kadifekale Mahalle Bostanı'nda üretim yapan Sade Gül ve Ayşe Denen de projenin kendilerine sağladığı imkanlar, stres atma ve ata tohumlarını kullanmanın gururundan bahsederek, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Mahalle Bostanları TÜBİTAK programına dahil edildi

Mahalle Bostanları Projesi'nin önemini artıran bir diğer gelişme ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın projeyi TÜBİTAK Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı'na dâhil etmesi oldu.

Projenin sosyo-ekonomik, mekânsal ve çevresel sürdürülebilirliğini analiz etmeyi amaçlayan bu bilimsel çalışma kapsamında, Kadifekale Mahalle Bostanı'ndan alınan örneklerle Sosyal Yaşam Döngüsü Analizi (SYDA) ve Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi (ÇYDA) yöntemleri entegre edilerek uygulanacak. Bu analizler sayesinde projenin çok yönlü faydaları sayısallaştırılacak, bilimsel verilerle desteklenecek ve gelecekteki kent tarımı politikalarına güçlü bir zemin hazırlanacak.