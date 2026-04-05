Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği derbide uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalarken, mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, kaleciler ön plana çıktı ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda da tempo yüksek olurken, 56. dakikada Fenerbahçe’nin bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler, özellikle son bölümde baskısını artırdı ve birçok net fırsat yakaladı ancak Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu başarılı performansıyla gole izin vermedi.

Karşılaşmanın kader anı uzatma dakikalarında yaşandı. 90+6’da kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11’de meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi.

Öte yandan Fenerbahçe’de Marco Asensio, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyerek yerini Fred’e bıraktı. Beşiktaş’ta ise Amir Murillo, kafa travması şüphesiyle ikinci yarıya çıkmadı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bu sonuçla Fenerbahçe, derbiden 3 puanla ayrılarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.