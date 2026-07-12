Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Aliağa Petkimspor, kadrosuna önemli bir ismi kattı. İzmir temsilcisi, oyun kurucu pozisyonunda boy gösteren ABD'li basketbolcu Keandre Cook ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulüp, transferi resmi sosyal medya hesapları ve kulüp kanalları üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
Keandre Cook İzmir ekibinde boy gösterecek!
29 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezonda İsrail Basketbol Ligi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'in formasını terletti. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezonda Aliağa Petkimspor'un hücum organizasyonlarında önemli bir rol alması hedefleniyor.
Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Ailemize hoş geldin Keandre Cook. Geçtiğimiz sezonu İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'de tamamlayan Birleşik Amerikalı oyuncu Keandre Cook, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" idenildi.
Önemli bir transfer hamlesi!
Basketbol Süper Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Aliağa Petkimspor, transfer döneminde kadrosuna yaptığı eklemlerle yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.