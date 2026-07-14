Son Mühür - İstanbul merkezli 12 ilde, organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 4 ayrı silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 74 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir dahil 12 ilde dev operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri çalışmalar kapsamında sokak çetelerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli operasyonlar; Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ'da da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kırmızı bültenle arananlar var...

Yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen organize suç örgütlerinin elebaşlarının bir kısmının yurt dışında bulunduğu, bazıları hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu bildirildi. Güvenlik güçlerinin, hem yurt içinde hem de uluslararası bağlantıları olduğu değerlendirilen silahlı organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

74 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti başta olmak üzere birçok suça karıştıkları belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 74 zanlı, işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmanın ise tüm yönleriyle devam ettiği öğrenildi.