Son Mühür - Geçmiş kariyerinde Altınordu Futbol Kulübü’nde uzun yıllar görev yapan Namet Ateş, kulübün öz kaynak sisteminde yapı taşlarından biri olmuş ve çok sayıda genç oyuncunun Türk futboluna kazandırılmasında önemli pay sahibi olmuştur. Modern futbol eğitimi ve gençlik akademileri konusundaki tecrübesiyle bilinen deneyimli teknik adam, İzmir temsilcisi kırmızı-lacivertli kulüpte daha önce A Takım Teknik Direktörlüğü görevini de üstlenerek profesyonel lig kulvarında takımı yönetmişti.

Tesislerde imza töreni düzenlendi

Diğer yandan, kulübün teknik kadrosunda yer alacak olan Cafer Elek için kulüp tesislerinde yönetim kurulunun tam kadro katılımıyla bir basın toplantısı ve imza töreni gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Menderes Kutlu, Başkanvekili Bora Dağlıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu resmi organizasyonda, Cafer Elek ile sözleşme imzalanarak yeni sezon planlaması ve takımın hedefleri hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.