Son Mühür- İzmir’de zeytin ve zeytinyağı dünyasını buluşturan Olivtech Fuarı için hazırlıklar tamamlandı. Fuar İzmir’e gidecek misafirlerin ulaşım çilesi çekmemesi adına ESHOT duruma el attı. 30 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında uygunalacak olan düzenlemeyle, şehrin merkezi alanlarında fuar alanına ulaşım hem hızlanacak hem de kolaylaşacak.

İşte ulaşımı rahatlatacak o planın detayları:

Fuar yolunda kesintisiz ulaşım

ESHOT, özellikle aktarma merkezlerini merkeze alarak üç farklı hat üzerinde bir çalışma düzenleyecek. Metro, İZBAN veya vapur fark etmeksizin fuara gitmek isteyenler için şu güzergahlarda sefer artırılacak.

92 No’lu Hat: Karabağlar ve Üçyol Metro bağlantısıyla merkeze ulaşımı sağlayacak.

610 No'lu Hat: İZBAN kullanarak Gaziemir Semt Garajı'na gelenleri doğrudan fuara taşıyacak.

650 No'lu Hat: Balçova üzerinden hem vapurdan (Üçkuyular İskele) hem de metrodan (F. Altay) gelen yolcuların köprüsü olacak.

Yoğunluğa karşı motorize ekipler sahada

Sadece sefer sayısını çoğaltmakla kalmayan belediye, ulaşımın aksamaması için sahada "canlı" bir sistem kuruyor. Fuar çevresinde köşe başlarında görev yapacak motorize ekipler, trafik akışını anlık takip edecek. Eğer bir durakta yığılma olursa, saha personeli anında müdahale ederek ek otobüslerin o bölgeye sevk edilmesini sağlayacak.

ESHOT Genel Müdürlüğü, süreci şu sözlerle özetledi:

“Olivtech Fuarı (30 Nisan - 02 Mayıs 2026) kapsamında Gaziemir Yeni Fuar alanına; 92 fuar İzmir - Üçyol Metro hattımızla Karabağlar ve metro bağlantılı, 610 Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garajı hattımızla İZBAN bağlantılı, 650 Fuar İzmir - Balçova hattımızla vapur (Üçkuyular İskele) ve metro (F.Altay) bağlantılı toplu ulaşım hizmeti sağlanacak olup bu hatlarımıza gerekli takviyeler yapılmıştır. Ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla, Fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak olup, sahada görevli personellerimiz tarafından yolcu yoğunluğu olan hatlarımıza ilave seferler koyulacaktır.”