EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrasında çalışma hayatına atılan sigortalılar, uzun süredir emeklilik yaşının geriye çekilmesini talep ediyor. Özellikle 2000 ve 2008 yılları arasında SGK girişi bulunan çalışanlar, TBMM gündemine taşınan çeşitli taslakları ve kulis bilgilerini yakından takip ediyor. Henüz hükümet cephesinden resmi bir çalışma duyurulmasa da, kamuoyuna yansıyan kademeli emeklilik tablosu ve kadın-erkek prim gün sayıları beklentileri şekillendiriyor. Çalışanların özellikle "1999 sonrası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak, kademeli emeklilik tablosunda son durum ne" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte kademeli emeklilik sürecine dair son gelişmeler...

TORBA YASADA KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?

2026 yılı itibarıyla Meclis gündeminde yer alan torba yasa paketinde ağırlıklı olarak farklı sosyal güvenlik adımları bulunuyor. Şu anki güncel yasa taslağında 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve çeşitli idari konular öne çıkarken, kademeli emeklilik henüz kesin bir yasa teklifine dönüşmedi. Hükümet yetkilileri de şu an için resmi bir çalışmanın ya da kesinleşmiş bir takvimin bulunmadığını açıkça ifade ediyor. Ancak milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan farklı teklifler, sürecin gelecekte şekillenebileceğine dair işaretler veriyor.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE YAŞ VE PRİM ŞARTLARI DEĞİŞİYOR MU?

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar, yasal düzenlemeler gereği EYT kapsamı dışında kaldı. 2000 ile 2008 arası girişliler, aradaki büyük yaş farkının adil bir şekilde giderilmesi için prim gün sayısının ve yaşın daha esnek bir yapıya kavuşturulmasını istiyor. Mevcut sosyal güvenlik mevzuatında şu an için yürürlüğe giren yeni bir yasa değişikliği görünmüyor. Yani yaş ve prim şartlarının değiştiğine dair resmi bir karar henüz çıkmadı; emeklilik şartları mevcut kanunlar üzerinden aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

2000 - 2008 ARASI KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

Resmi bir yasa olmasa da, kamuoyunda tartışılan ve Meclis'e sunulan çeşitli önerilerde yer alan taslak tablolar detaylandı. Olası bir erken emeklilik düzenlemesinde, sigorta başlangıç tarihlerine göre konuşulan yaş ve prim şartları şu şekilde sıralanıyor:

1999–2000 girişliler: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş – 6250 prim günü

2000–2001 girişliler: Kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş – 6325 prim günü

2002–2003 girişliler: Kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş – 6475 prim günü

2004–2005 girişliler: Kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş – 6625 prim günü

2006–2008 girişliler: Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş – 7000 prim günü şartı ile emeklilik hakkı kazanabilecek.