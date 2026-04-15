Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artan diplomatik kriz, dünya genelinde petrol piyasalarını altüst ederken, vatandaşlar pompaya yansıyacak yeni zamları beklemeye başlamıştı. Ancak uluslararası piyasalardaki sarsıntının aksine, iç piyasadan sürücüleri şaşırtan bir müjde geldi. Özellikle motorin grubunda uygulanacak olan ciddi fiyat düşüşü, ulaşım masraflarını hafifletecek. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, dünyadaki çalkantılara rağmen gece yarısı itibarıyla sürücüler akaryakıt istasyonlarından indirimli yakıt alabilecek.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER ÇÖKTÜ, GERİLİM TIRMANDI

İslamabad'da ABD ve İran heyetleri arasında tam 21 saat süren kritik müzakerelerin hiçbir sonuç vermemesi ipleri iyice gerdi. Çözüm umutlarının masada kalmasıyla birlikte taraflar arasındaki tansiyon tehlikeli seviyelere ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik adımlarına sert tepki göstererek bölgeye "abluka" uygulayacaklarını duyurdu. Trump'ın kontrolü ele alma hamlesine karşılık İran cephesinden de peş peşe sert mesajlar yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Yaşanan bu uluslararası gerilimin faturası ilk olarak petrol piyasalarına kesildi. Diplomatik çözüm beklentisiyle düşüş eğiliminde olan piyasalar, alınan kararlar ve yapılan açıklamaların ardından yukarı yönlü sert bir ivme yakaladı. Kısa süre içinde yüzde 7 oranında değer kazanan brent petrol, 102 dolar sınırını aşarak 102,29 dolar seviyelerine kadar çıktı.

BEKLENENİN AKSİNE MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM

Dünya genelindeki bu kriz sonrası vatandaşlar akaryakıt fiyatlarının rekor kıracağını düşünürken, sektör temsilcileri sevindirici gelişmeyi paylaştı. 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litre fiyatında 4 lira 53 kuruşluk dev bir indirim yapılacağı duyuruldu. Gece yarısı doğrudan pompaya yansıyacak olan bu karar sonrası gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Benzin grubunda ise henüz herhangi bir değişiklik kararı alınmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim öncesinde büyükşehirlerdeki akaryakıt istasyonlarında geçerli olan güncel fiyat tablosu şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin: 62.63 TL

Motorin: 62.63 TL

LPG: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

Benzin: 62.49 TL

Motorin: 76.42 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA FİYATLARI

Benzin: 63.61 TL

Motorin: 77.69 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR FİYATLARI

Benzin: 63.88 TL

Motorin: 77.97 TL

LPG: 34.79 TL