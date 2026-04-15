Son Mühür- Yeni yıla çok hızlı bir giriş yaptıktan sonra 28 Şubat'ta başlayan İran merkezli savaşta hızlı bir geri çekilme yaşayan BIST 100 endeksi, barış havasının yeniden doğmasının ardından kayıplarını telafi etme yolunda ilerliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puandan tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.24'lük yükselişle 14.236 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda hava pozitif...



Küresel piyasalar İran merkezli savaşta barış ihtimaliyle rahat bir nefes almışa benziyor.

Asya borsaları günü artıda kapatmayı başardı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Hafif bir ger çekilme yaşayan ons altın 4.815 dolardan,

gram altın 6.928 liradan,

gümüş 79.24 dolardan,

hızla geri çekilen Brent petrol 94.74 dolardan ve Bitcoin 73.999 dolardan işlem görüyor.