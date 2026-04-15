Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın yatırımcılarının pürdikkat bekleyişini sürdürmesine neden oluyor. Özellikle son dönemde yatay bir seyir izleyen altın fiyatlarının hangi yöne evrileceği büyük merak konusu. Bu süreçte uzman isimlerden gelen değerlendirmeler, birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kendi YouTube kanalında yaptığı son yayında altın piyasasında yaşanabilecek olası senaryoları detaylandırdı ve yatırımcıları bekleyen süreçlere dikkat çekti.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE BEKLENTİSİ

Geçer, mevcut piyasa durumunu bir bekleyiş evresi olarak tanımlayarak ons altındaki durağan gidişatın bir süre daha devam edebileceğini belirtti. Bu sürecin ne kadar süreceğine dair kesin bir zaman dilimi vermekten kaçınan uzman isim, teknik bir kırılmanın yaşanması durumunda fiyatların hızla yükselebileceğini ifade ederek durumu şu sözlerle açıkladı:

"Bana göre bu seviyelerde yatay bir süre daha gidecek. 10 gün, 15 gün, bir ay olabilir bilmiyorum ama sonrasında altının onsunda 5 bin 500 kritik seviyesi kırıldığında önce 7 bin dolara doğru giden bir altın fiyat göreceğiz."

GRAM ALTIN İÇİN ÇARPICI RAKAMLAR MASADA

Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli unsurun döviz kuru olduğuna dikkat çeken ekonomist, yaşanabilecek kur dalgalanmalarının piyasaya etkilerini iki farklı senaryo üzerinden anlattı. Döviz kurunda meydana gelebilecek ani bir yükselişin piyasaları derinden etkileyebileceğini belirten uzman, ons altın fiyatı sabit kalsa dahi vatandaşların bir sabah uyandıklarında 13 bin liralık bir gram altın fiyatıyla karşılaşma ihtimalinin bulunduğunu aktardı. İkinci senaryoda ise ons altının beklenen 7 bin dolar seviyesine çıkması durumunda, gram altın fiyatlarının 16 bin ile 17 bin lira bandına ulaşabileceği ifade edildi.

YATIRIMCILARA HAYATİ TAVSİYELER: UZUN VADEYE ODAKLANIN

Piyasalarda yaşanabilecek olası sert dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyarmayı ihmal etmeyen uzman, kısa yoldan yüksek kazanç sağlama düşüncesinin taşıdığı büyük risklere değindi. Günlük işlemlerden ziyade varlıkların korunması gerektiğinin altını çizen ekonomist, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Sakin olun, sabırlı olun. Paranızı koruma derdine düşün. Paranızı büyütme derdine değil. Yani böyle günlük al-satlarla, kaldıraçlarla falan ben parama para katarım havasına girmeyin. Paranızı kaybedersiniz. Lütfen orta ve uzun vadeli olaylara bakın.''