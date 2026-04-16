Türkiye genelinde maaş alan milyonlarca emekli ve hak sahibi vatandaş, Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak ikramiye ödemelerine odaklandı. 2026 yılı takvimine göre mayıs ayının son haftasına denk gelen bayram öncesinde, ödeme sürecinin nasıl işleyeceği şekillenmeye başladı. İlgili kurumlar üzerinden maaş alan vatandaşların hesaplarına aktarılacak olan tutarların, geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alınarak bayramdan önceki günlerde tamamlanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNİN HESAPLARA GEÇECEĞİ TARİH

Bayramın mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek olması, ikramiye sürecinin bu tarihten önce tamamlanacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Henüz resmi makamlardan kesin bir açıklama gelmese de önceki dönem uygulamaları doğrultusunda ödemelerin en geç 22 Mayıs tarihine kadar ilgili hesaplara yatırılması planlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı sürecinde hesaplara 4 bin lira olarak aktarılan ikramiye tutarının, Kurban Bayramı'nda da aynı seviyede tutulması öngörülüyor. Bu ödemeler sadece emeklilerle sınırlı kalmıyor. Mevzuatta yer alan şartları taşıyan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da yasal hisse oranları doğrultusunda bu haktan faydalanabilecek.

KİMLER KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi hakkı bulunan vatandaşların kapsamı yasal çerçeveyle belirleniyor. Düzenleme doğrultusunda emekli ve malullük aylığı alanların yanı sıra, dul ve yetim aylığı sahipleri ödemelerden yararlanabiliyor. Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar, şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri ve güvenlik korucuları da ikramiye alacak gruplar listesinde bulunuyor.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yılki dini takvime göre Kurban Bayramı süreci 26 Mayıs tarihindeki Arefe günü ile başlıyor. Bayramın ilk günü 27 Mayıs tarihinde idrak edilecek ve tatil 30 Mayıs gününe kadar devam edecek. Emekliler ise bu tarihlerden önce ilgili bakanlık tarafından duyurulacak olan kesin ödeme takvimini bekliyor.