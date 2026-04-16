Son Mühür- ABD ve İran arasında anlaşma umudunun arttığı süreçte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 14.252,38 puandan tamamladı.

Yılbaşından bu yana yüzde 26.56, son bir haftada ise yüzde 4.12 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.68'lik yükselişle 14.349 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya borsalarında keyifler yerinde...



Barış umudunun yükselmesinşn ardından Asya borsaları günü artıda kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.828 dolardan, gram altın 6.949 liradan

gümüş 80.39 dolardan

Bitcoin, 74.989 dolardan ve

Brent Petrol 95.01 dolardan alıcı buluyor.