Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings'den merakla beklenen açıklama geldi. Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını “BB-/B” seviyesinde teyit edildi. Kuruluş tarafından ülke ekonomisine ilişkin görünüm ise “durağan” olarak korundu.

Bölgesel riskler vurgusu öne çıktı!

Raporda ayrıca, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere de dikkat çekildi. Enerji fiyatları üzerinden Türkiye ekonomisine dolaylı etkiler yarattığı belirtildi.

İris Cibre'den ilk yorum!

Kararın açıklanmasının ardından ekonomist İris Cibre'den ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yapan Cibre, "S&P, Türkiye'ye ilişkin 'BB-/B' yabancı ve yerel para birimi cinsinden uzun ve kısa vadeli devlet kredi notlarını teyit etti ve görünüm stabil

İstikrarlı görünüm, yetkililerin sıkı para ve ücret belirleme politikalarına devam etmeleri ve döviz rezervlerinin daha fazla tükenmesinden kaçınmaları koşuluyla, Türkiye ekonomisinin devam eden enerji fiyat şokunu atlatacağına dair görüşümüzü yansıtmaktadır.

Ortadoğu çatışmasının 28 Şubat'ta başlamasından önce bile, enflasyonu düşürme ivmesi yavaşlıyordu; bu durum, 2026 asgari ücretinde hedef enflasyonun üzerinde gerçekleşen resmi artışı, süregelen talep baskılarını ve hizmet ve gıda enflasyonunun devam etmesini yansıtıyordu.

Ödemeler dengesi, finansal istikrarı veya maliye üzerindeki baskıların artması, bunun sonucunda kurun değer kaybının durmaması, dolarizasyonun artması ve döviz rezervlerinde yeniden düşüş yaşanması durumunda notları düşürebiliriz.

Rezervlerinin toparlanması ve enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi, ayrıca TL'ye olan uzun vadeli güvenin yeniden sağlanması durumunda kredi notunu yükseltebiliriz." ifadelerini kullandı.