Son Mühür- Yılbaşından bu yana yüzde 26.10 oranında yükselen BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta başlattığı yukarı yönlü hareketlenmesine dün mola vermişti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kaybederek 14.201,05 puandan tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.24'lük yükselişle 14.235 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar endişeli...



Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminde silahların susacağına dair umutlar yavaş yavaş tükenirken tedirgin bir bekleyiş gözleniyor.

Asya borsaları günü negatif kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.786 solardan, gram altın 6.904 liradan,

gümüş 78.69 dolardan,

yeniden 100 dolar sınırına yaklaşan Brent petrol 98.48 dolardan,

Bitcoin 74.788 dolardan alıcı buluyor.