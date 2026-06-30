Son Mühür / Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Özel programının konuğu oldu. Programda, işçinin, emekçinin nabzını tutan Başkan Çakmak, sendikal faaliyetler hakkında da bilgiler verdi. İzmir Kemalpaşa’daki Temel Conta fabrikasında sendikal hakları için 568 gündür direnen Petrol-İş Sendikası üyesi işçileri hakkında son durumu paylaşan Başkan Çakmak, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Temel Conta yönetimine seslenen Çakmak, CHP’de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminin görevden aldığı İl Başkanı Çağatay Güç’ün Özgür Özel tarafından açılan ‘alternatif il binası’ hakkında da çok konuşulacak ifadelerde bulundu.

“Buna artık birileri ‘Dur’ demeli”

Sendikal örgütlenme çalışmalarına asla ara vermeden son sürat devam ettiklerinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Başkan Çakmak, “Bazı yerlerde örgütlenme çalışmalarımızı yürütüyor, bazı yerlerde ise grev ve direniş faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün 568 gündür Petrol İş Sendikamızda örgütlü Temel Conta işçileri, TİS masasına işveren yetkilisi bekliyor. Artık sınırlar aşıldı. Oradaki emekçilerin karşısına bir kere oturup ‘Bu sözleşmede ne varmış?’ diyerek sayfaları açıp bakan olmadı. Yaz, kış bekliyoruz. Orada bekleyen arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Hala orada iki aylık işçi de 30 aylık işçi de 568 gündür TİS masasına yönetim kurulunu bekliyorsa ‘Pes’ diyorum. Buna artık birileri ‘Dur’ demeli. Gitmediğim kapı kalmadı, kentin bütün dinamiklerine gittim. Yaşananları söylemediğim kimse kalmadı. Bir türlü masaya oturup TİS sayfalarını çevirip ‘Bunu veririm, bunu vermem’ demedi” ifadelerini kullandı.

“Yüreğiniz varsa masaya oturun, o sözleşmeyi imzalatmazsam…”

“İşveren bize ‘Saygı duyuyorum’ diyor. 568 gündür neyin saygısını duyuyorsunuz?” sözleriyle tepkilerini sürdüren Çakmak, şunları söyledi: “Derdinizi söyleyin derman olalım, ne istediğinizi söyleyin ona ‘Tamam’ diyelim. Şiddetle kınıyorum, zannediyorlar ki arkadaşlarımız pes edip gidecek. Hayır, gitmeyecekler. Bize ‘Alacak davası açın’ diyorlar. Hayır, alacak davası açıp bir beş sene daha bekleyemeyiz. Derdiniz neyse söyleyin, derman olmayan namerttir. Yüreğiniz varsa o masaya oturun, anlatın derdinizi. Ben o şube başkanına o imzayı attırmazsam namerttim. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’na da sesleniyorum: Gerekirse bu tip işletmelerin sözleşmeleri iptal edilmeli. Anayasaya, işçiye, emeğe saygısı olmayan bir insandan bu ülke ekonomisine fayda gelmez. Biz şirketleri batırmak için sözleşme yapmıyoruz ki… Bakın ilk 100’deki şirketlere, sendikal örgütlüler. Kalite var, disiplin var, edep var, ahlak var… Sendika demek özgürlük demek, her iki taraf için güvence demek. Bu sözleşme emsal teşkil eder, o yüzden çok önemli. Temel Conta İzmir’de işçi düşmanlığı yapıyor ve TİS’e ihanet ediyor.”

Güç’e alternatif bina tepkisi: Tepelerinden Temel Conta yazıyor!

CHP MYK kararıyla il başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, Özgür Özel’in katılımıyla alternatif il binası açılışını yaptı. Alternatif il başkanlığı için seçilen bina konusunda eleştirilerini de sıralayan Başkan Çakmak, “Sürecin başından beri takip ediyoruz. 568 gündür direnerek emek veren Temel Conta işçilerinin binasını kiraladılar. O binanın üzerinde Temel Conta yazıyor. Emeğe saygısı olmayanların binasında siyasetin ne işi var? Hiç mi sormadılar bu bina kime ait diye? Kendi milletvekilleri de Temel Conta’ya gitti. Özgür Özel’e de ulaştılar, grup toplantısına gidildi. Bunların hepsi bizim arkadaşlarımız. Umarım bu sesimi duyar, soruma cevap verirler. CHP’de kim nerede onu tartışmıyorum fakat yeni il binasında arkadaşlar görev yapacaksa bir an önce harekete geçilsin. Kat mülkiyeti kimindir, bilemem. Fakat tepelerinde Temel Conta yazıyor. Orada eylem de yaptık. Eğer bina faaliyetlerine orada sürdürmeye başlarlarsa yakın zamanda yine gidip bir kez daha açıklama yapacağım. Temel Conta’nın kiracıları oldular, umarım tez zamanda Temel Conta’nın sahipleriyle iletişime geçip toplu sözleşmelerimizin imzalanmasını sağlarlar. Emeğin mi komşunu mu yanında olacaklar göreceğiz” diye konuştu.