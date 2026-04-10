SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yollarda yaşanan "vur-kaç" olaylarına karşı yargı artık en ağır yüzünü gösteriyor. Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesinde yapılan son düzenleme, kaza sonrası sorumluluktan kaçmak isteyenlerin kabusu olacak. Avukat Ergün Vardar, yeni yasayla birlikte, kaza yerini terk edenlere yönelik yaptırımlar sadece idari para cezasıyla sınırlı kalmıyor. Özgürlüğü kısıtlayıcı hapis cezalarıyla birleştirileceğine dikkat çekti.

CEZALAR KATLANDI: TAM 46 BİN LİRA!

Maddi hasarlı bir kazada bile olsa, taraflar anlaşmadan veya trafik polisinden izin almadan olay yerinden ayrılan sürücülere kesilecek ceza tam 46.000 TL olarak belirlendi. Bu yüksek rakamla, sürücülerin küçük hasarlarda dahi yasal prosedürden kaçmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KAÇAN SÜRÜCÜYE HAPİS YOLU GÖRÜNDÜ

Eğer kaza yaralanmalı veya ölümlü ise durum çok daha vahim bir hal alıyor. Yasaya eklenen yeni maddeyle:

-Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

-Bu ceza, kazaya sebebiyet vermekten alınan cezadan bağımsız olarak, "olay yerini terk" suçundan ayrıca uygulanacak.

-Yani sürücü hem kazadan hem de kaçtığı için ayrı ayrı ceza alacak.

EHLİYETE 2 YIL EL KONULACAK

Adaletin tokadı sadece hapisle de sınırlı olmayacağının altını çizen Avukat Ergün Vardar. 'Kaçan sürücülerin ehliyetlerine, yetkili birimler tarafından anında el konulacak ve bu sürücüler 2 yıl boyunca trafiğe çıkamayacak' dedi.

BAHANELER GEÇERSİZ: "ZARURET" ŞARTI GELDİ

Yeni düzenlemede "zaruret hali" dışında hiçbir mazeret kabul edilmiyor. Ancak çok ağır bir sağlık sorunu gibi kanıtlanabilir durumlarda ayrılmaya izin verilecek. Bunun dışındaki tüm ayrılışlar "kaçış" sayılacak. Yıllardır adliye koridorlarında bu tür dosyaları takip eden Avukat Ergün Vardar, yapılan değişiklikler özellikle alkollü araç kullanımı sonrası olay yerinden kaçarak delil gizlemeye çalışanların önünü kesecek. Adaletin bu sert tokadı, yollarda faili meçhul dosya bırakmamaya kararlı görünüyor' diyerek önemli açıklamalarda bulundu.