İzmir’in Karabağlar ilçesinde park halindeki bir araçta yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kadın yaşamını yitirdi, şüpheli ise aynı silahla intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı.

Araç içinde silahlı saldırı

Olay, saat 07.35 sıralarında Yurdoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilin içerisinde bulunan Nazlı Yılmaz (34),O.K tarafından tabancayla vuruldu.

Şüpheli aynı silahla intihara teşebbüs etti

Araçta sürücü koltuğunda bulunan O.K. (54), saldırının ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihara teşebbüs etti.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nazlı Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan O.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk değerlendirmelerde, şüphelinin önce Nazlı Yılmaz’a ateş ettiği, ardından aynı silahla intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden O.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.