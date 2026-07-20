Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 değer kaybederek 13.981,05 puandan tamamlamıştı.

Yılbaşından bu yana yüzde 24.15 değer kazanan BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.32'lik düşüşle 13.936 puandan giriş yaptı. Endeks 44 puan azaldı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda endişeli hava hakim...



Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesinin yarattığı endişeli hava güçleniyor.

Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini koruması dünya genelinde enflasyonun yeniden ivme kazanabileceği kaygısını artırıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların sekizinci gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğunu belirtti.

İran, ABD'yle daha önce varılan mutabakat metninin tamamen iptal edildiğini duyurdu.

ABD'nin yapımı süren Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldığına dikkat çeken İran, söz konusu saldırıyı "tehlikeli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Brent petrol durdurulamıyor...



Dünya petrol taşımacılığının yüzde 20'sine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.

Silahların sustuğu dönemde 70 dolara kadar inen Brent petrol, 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 90 doların üzerine çıkmış durumda.

Japon borsalarının kapalı olduğu günde Güney Kore borsası teknoloji hisselerindeki düşüş nedeniyle negatif bir görünüm sergiledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükseldi.

Almanya'da ÜFE Haziran'da yıllık yüzde 1.8 arttı.

Fitch Türkiyenin potansiyel büyüme oranını yüzde 4 olarak açıkladı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.010 dolardan, gram altın 6.81 liradan,

gümüş 56.50 dolardan,

geçtiğimiz hafta 85 dolar seviyesinde gezinen Brent petrol Hürmüz Boğazı kaynaklı gerilimin ardından 90.54 dolardan,

Bitcoin 64.081 dolardan işlem görüyor.

